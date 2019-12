Eesti spordiklubide trendid: sama teenuse saaks kolm korda odavamalt

Üks kodumaisel spordiklubide areenil viimase paari aasta jooksul silmahakkav uudsus on administraatoriteta 24/7 avatud klubide kannakinnitus, ent nii üllatav, kui see ka pole, on tegu maailmas pigem langeva trendiga.

«Suuremad odavketid, mis kunagi olid, need on täna ikkagi muutumas. Eestis on need aga nii uued, et täna midagi nende kohta öelda on väga vara,» sõnas spordiklubi Sparta juhatuse liige Mart Kajari, selgitades ka, et enamus klubisid maailmas, mis on 24/7 lahti, on turistidele suunatud – neile, kes lendavad teisest ajavööndist ja tahavad oma trenni ikkagi ära teha. Eestis on aga Kajari hinnangul selliseid kliente vähe ja öösel treenijaid pigem napilt. Sama kinnitas terves Baltikumis tegutseva Lemon Gymi tegevdirektor Vidmantas Šiugždinis, kes väitis, et nende turuandmete põhjal külastab öösiti spordiklubisid ikkagi väga väike protsent treenijatest.

Eestis jõudsalt laieneva 24-7 Fitnessi juhataja Andrus Murumets tunnistas, et varasemalt Gymleco nime all toimetanud spordiettevõte muutis oma nägu ja tegu 2016. aastal, kui Murumets sai infot eeldatavast odavkettide Eesti turule tulekust. 24-7 Fitness on tema hinnangul järgmine samm, eelneva klubi pidamisest kogutud teadmistepagasi abil tehtud edasiarendus. Otsus uues klubis administraatoreid mitte kaasata tuli soovist klubi ööpäev läbi avatuna hoida.

Peetri 24/7 fitness. FOTO: Sander Ilvest

Kajari aga ei näe, et administraatoriteta klubid muudaksid kuidagi oluliselt turuolukorda Eestis või oleksid tuleviku suunanäitajateks. «Kui mõned aastad tagasi tulid need ilma personalita klubid, eriti Saksamaal, siis vähemalt need samad Saksa klubid, kellest suurim oli McFit, on toonud välja, et suurema tuluga on nende personaliga klubid,» sõnas Kajari, öeldes täpsustuseks ka, et McFiti puhul toodavad ettevõttele juba 60 protsenti tulust administraatoritega klubid. Mingil määral möönis ka Murumets, et Eesti turul nad kedagi asendamas ei ole.

Tema hinnangul ei ole 24-7 Fitness teistelt klubidelt treenijaid üle löönud, pigem on Eestis kasvanud sportlike eluviiside harrastajate arv, mis tuleb kõigile klubidele kasuks. Sama kinnitas Audentese spordiklubi fitnessi juhataja Janika Koch-Mäe, kes sõnas, et viimase viie aastaga on konkurents näiteks Tallinna turul kahekordistunud, kuna eestlane liigub aina enam.

Peetri 24/7 fitness. FOTO: Sander Ilvest