Spordipisik nakatab aina rohkem kodumaiseid ettevõtteid

Kui spordiklubid arenevad hoogsalt ja mõtlevad, kuidas muudkui oma teenuseid terviklikumaks ja atraktiivsemaks muuta, siis ka kodumaised ettevõtted muretsevad oma töötajate tervise pärast. Viimasel ajal on räägitud palju kahjulikest bakteritest, kuid kui on üks pisik, mille levik on igati positiivne, on see spordipisik.

Eesti ükssarvik annab spordile ruumi

Eesti ühe kahest ükssarvikust ehk miljardifirma Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov sõnas, et kuigi konkreetset jõusaali nende kontoris ei ole, siis on plaanitud ruum erinevate spordivahendite jaoks. Kontorite planeerimisel arvestatakse Lašmanovi sõnul alati ka venitusredelite ja puhkeruumide olemasoluga. Bolti suhtumist kommenteerides sõnas nende pressiesindaja aga, et spordiruumide olemasolust olulisem on nende jaoks võimalikult laialdase sporditoetuse jagamine, et toetada oma töötajate erinevaid hobisid. Bolt kasutab ka SportID süsteemi, millega tagab firma oma töölistele sporditoetuse, piiramata neid ühe spordiklubiga. Firmasiseselt promotakse Lašmanovi sõnul igapäevast liigutamist ja kuigi tööandja ei ole see, kes inimesed sportima paneks, on tähtis luua tingimused selle võimaldamiseks. Ettevõttesiseselt toetatakse ka võistkondi, kes koos korvpalli, jalgpalli ja muid spordialasid harrastavad.

Telias saab tööajal massaaži

Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf kinnitas, et nende firmas toimuvad kahel korral aastas sündmustihedad tervisenädalad, kus töötajatel on võimalik valida endale sobivaim tegevus, mida saab siis kas personaalselt või koos kolleegidega sisustada. Selleks pannakse Neudorfi sõnul kokku eraldi programm, kus igal Telia töötajal on võimalik valida endale sobivaim tegevus, olgu selleks siis mõni konkreetne treening või võistlus, põnev loeng või koolitus, ühistreeningud, jooga, töötoad vms.

Samuti saavad kõik Telia töötajad astuda Telia spordiklubi liikmeks, mis võimaldab tavapärasest soodsamalt osaleda erinevatel treeningutel, külastada tervise- ja spordikeskusi, osaleda spordivõistlustel jne. Populaarne on ka soodne massaaživõimalus töö juures ja töö ajal. Kontorites asuvatele sportimisvõimalustele pole aga Telia esialgu sedavõrd palju rõhku pannud, kuna Neudorfi sõnul on inimeste eelistused selleks liialt erinevad: mõnele inimesele on oluline jõusaal, teisele ujumine jne. Kõike seda paraku tööruumides võimaldada ei saa. Küll püütakse firmas aga tekitada nn väljalülitamisruume, mis pakuks inimestele mõnusa puhkepausi võimalust. Näiteks Telia Tartu uude kontorisse loodi spetsiaalne ruum, kus on nii pingpongilaud, velotrenažöör, sõudeergomeeter, jooksulint, venitusredel kui ka massaažitool.

Telia Tartu kontori nn väljalülitusruum FOTO: Andrei Ozdoba

Lennujaamal oma spordiklubi

Tallinna lennujaama pressiesindaja Margot Holts rääkis, et lennujaamal on oma spordiklubi, mis on mõeldud lennujaama kogukonna liikmetele ja mis on tegutsenud juba vähemalt kümme aastat. Spordiklubis on neil umbkaudu 80 liiget, aktiivselt käiakse näiteks firmatöötajate kevad- ja sügisspartakiaatidel. Spordiklubil on ka aastamaks, aga Holts kinnitas, et põhilised sporditegevused töötajatele on lennujaama kontserni poolt toetatud. Liikmetasu sisse käivad ka kõikvõimalikud osalemised üritustel, mis nõuavad osalustasu, näiteks erinevad maratonid ja rattavõistlused. Spordiklubi tegevuskavas on püsitreeningud, milleks on erinevad pallimängud (korvpall, võrkpall, tennis, sulgpall), aga toimuvad ka ühised jooksu- ja rattatrennid. Kõigil Tallinna lennujaama töötajatel on ka võimalus kasutada SportID-d, kuhu kantakse kolme kuu peale 84 eurot sporditoetust. MyFitness ja Velopluss on Tallinna lennujaama partneriteks, kellega tehakse koostööd, mille käigus Tallinna lennujaam neid ettevõtteid promob ja vastutasuks saavad lennujaama töötajad nendes ettevõtetes soodustusi. Mingil ajal oli Tallinna lennujaama terminalis ka pop-up MyFitnessi esindus, mis Holtsi sõnul oli väiksemate lennujaamade areenil eriline lahendus ja esialgu väga populaarne, kuid antud koostöö lõppes neil selle aasta kevadel.

IT-ettevõttel oma jõusaal

Pipedrive'i personalijuht Leelia Rohumaa kinnitas, et Pipedrive peab töötajate füüsilise ja vaimse tervise eest hoolitsemist väga oluliseks, kuna terve keha ja vaimuga töötajad on produktiivsemad ja läbipõlemisohtu esineb neil vähem. Samuti aitab koos sportimine meeskondi tugevdada ja uutel töötajatel kergemini ettevõttesse sisse elada. Pipedrive'i Tallinna kontoris on töötajatele kasutamiseks 51-ruutmeetrine jõusaal, kuhu koostöös treeneritega on valitud masinad, mis aitaksid treenida kõiki lihasgruppe. Samuti käib Pipedrive'i Tallinna kontoris igal nädalal massöör, kes teeb huvilistele massaaži ja füsioteraapiat. Nagu ka teised vastajad, toonitas Rohumaa pinksilaua populaarsust vabaajanurgas. Initsiatiiv spordisaali rajamiseks tuli Pipedrive'i töötajatelt endilt ning ehitusjärgus olevasse Tartu kontorisse tuleb neil samuti jõusaal.

Pipedrive'i jõusaal. FOTO: Mario Tasane

Pipedrive teeb koostööd ka mitme Eesti spordiklubiga, kes pakuvad ettevõtte töötajatele soodushinnaga treenimisvõimalusi (Audentes, MyFitness, Sparta ja HAF treeningustuudio).