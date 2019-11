Kanapuhveti KFC üllatavalt suured plaanid

Ülemiste keskuse KFC restorani on alates oktoobrikuisest avamisest külastanud juba üle 50 000 inimese. Lähima kolme aasta jooksul avatakse Baltikumis veel lisaks üle 20 restorani, mis annab tööd enam kui 800 inimesele.

«KFC jaoks on Eesti väga oluline turg ja meil on siin suured kasvuplaanid. Kuid kasv pole ainuke, millele keskendume – eelkõige on meie jaoks oluline pakkuda legendaarse maitsega kvaliteetseid eineid ning tegeleda KFC töötajaprogrammi arendamisega,» ütles Pisklov.