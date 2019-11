Valus hoop: Amazoni töötajad alustasid Mustal Reedel streiki

Streigi taga on mõjuvõimas ametiühing Verdi ja see peaks kestma teisipäeva hommikuni, kattes ka niinimetatud küberesmaspäeva ostuhullust.

Firma on ametiühingute nõudmisi pikalt eiranud, kaitsnud enda töötingimusi ja väitnud, et see on üks logistikasektori parimaid tööandjaid.