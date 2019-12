Taara kogumine anno 2019: uued paviljonid paljastavad taarapunktides toimuva

Uutes Moya taarapaviljonides saab eraldi sorteerida ka kilekotte ja tagastusmärgiseta pudeleid. FOTO: Mihkel Maripuu

Uued taarapaviljonid on osaliselt klaasist seinadega, et taaraviijatel oleks võimalik näha juba kaugelt, kes paviljonis toimetavad. See lahendus viidi sisse eriti lastele mõeldes, et nood ei peaks kahtlaste isikutega samasse ruumi astuma, ning lootus on ka, et see pärsib taarapaviljonide ebaotstarbekat kasutamist (näiteks sooja joomiskohana), rõhudes inimeste häbitundele. Koreinik ütleski, et enim on Eestis taarakogumise juures vaja arendada tehnoloogia töökindlust ning taarapunktide heakorda.

Vägivald taaraautomaatide vastu

Kuigi tuntuimad taarapunktides niisama olesklejad on professionaalsed alkohoolikud, siis Koreinik selgitas, et tegelikult on kaameratest näha, et suurimad vandaalitsejad taarapunktides on hoopis tavalised tööinimesed, kellelt tänaval otsa vaadates ei eeldaks barbaarset käitumist. Koreiniku sõnul on taarapunktid nagu omaette magnetid, mis tõmbavad inimestest frustratsiooni välja ja kaamerad on salvestanud omajagu juhtumeid, kus automaadile hakatakse nüpeldust jagama või loobitakse kogu kaasas olnud kraam suurest vihast laiali, kui mehhanism mõne pudeli avast tagasi saadab. Samuti, ei tea kas taarapunkti sisekliimast või millest ajendatult, on registreeritud ka juhtumeid, kus inimene oma ihuhäda taarapunkti nurka rahuldab.

Küsimusele, et kas järelvalvesüsteemidele lisaks ei soovita valjuhääldeid paigaldada, et vandaalitsejaid teo käigus noomida, muigas Koreinik vastuseks, et ega sellega ilmselt suurt ei saavutataks ja eeldatavasti hakataks neid valjuhääldeid ainult paranduse vahet vedama.

Suurimad aferistid on taarapunktide valvurid ise