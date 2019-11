Riiklik hoiatus: petulehti aina raskem ära tunda!

Kõne all olevas petukirjas teatatakse, et veebipangas ootab ülekanne kasutaja heakskiitu ja 35-eurose teenustasu maksmist. Kirjas on link, mis suunab inimese SEB internetipangaga visuaalselt sarnasele lehele ning ka võltslehe aadress meenutab SEB Eest veebipanga oma.