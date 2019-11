Grossi kett vaidleb tarbijakaitsega alkoholilettide paiknemise üle

Õigus on justkui mõlemal, sest suvest kehtiv seadus ei ütle selgelt, mis suurusega poes alkohol eraldada tuleb, vaid näeb ette, et alkoholi varjata ei ole vaja, kui see ei ole mõistlik. Just mõistlikkusele Oleg Gross vaidluses ka rõhub.

Alates 1. juunist peavad olema alkoholiriiulid ostjate silma eest varjatud, välja arvatud juhul, kui nende peitmine pole poe suurust arvestades mõistlik. Seaduse sõnastus on selline, et ametnikel tuleb otsus teha oma niiöelda kõhutunde pealt.

16 kontrollitud Grossi toidupoest vastas nõuetele üks, probleemiks oli nii alkoholi nähtavus kui ka see, et ainus töötav kassa oli kange alkoholi letis. Selline lahendus on praegu näiteks nii Järveotsa kui ka Saue supermarketites.

«Ma tean, et seadus kuulub täitmisele, kas ta on loll või mitte, ja meie oleme ta ära täitnud meie võimaluste piires. Teadlikku seadusevastasust mitte mingit ei ole,» ütles OG Elektra omanik Oleg Gross.

Kogu alkohol on nüüd poodides koondatud ühe kassa juurde ning kangema kraadiga joogid on kassapidaja selja taga. Gross on valmis kohtusse minema, kui leitakse, et alkoholiletti sellisel kujul ei tohi olla.