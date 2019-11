Elroni must reede: Rakvere rongi tabas rike. Tellida tuli asendus

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg ütles, et rikke ilmnemisel alustati koheselt asendusbussi tellimisega, kuid kahjuks ei olnud bussifirmadel nii õhtusel ajal busse pakkuda. «Saades esimese võimaliku bussi, saatsime selle kohe liinile, kuid selles polnud kahjuks vajalikul määral istekohti. Otsustasime teele saata teise rongi, mis reisijateni jõudis varem kui asendusbuss jõudnuks,» rääkis ta.

«Meil on siiralt kahju, et me ei saanud ootamatu tehnilise rikke tõttu reisijaid õigeaegselt sihtkohta viia - vabandame tekkinud ebameeldivuste pärast. Reisi hilinemisega kaasnevate kulude hüvitamiseks palume eilsetel Tallinna-Rakvere õhtuse rongi reisijatel võtta meiega ühendust kirjutades info@elron.ee,» ütles Adamberg.