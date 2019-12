Eesti idurfirma tahab võidelda kallite järelmaksulepingutega

Idufirma toob pressiteates näiteks, et tihti lubatakse kauplustes null protsendise intressiga järelmaksu, mille tegelik kulu võib lõpuks ulatuda 42-protsendini. Probleemiks on ettevõtte sõnul läbipaistmatud järelmaksulepingud.

Äriidee tekkis ettevõtte tegevjuhil Markus Lemberil varasemalt pangas töötades. Lemberi sõnul on ostjate valikud piiratud vaid konkreetses kaupluses järelmaksu pakkuva krediidiandjaga. «Vähene valikuvabadus on viinud olukorrani, kus mõningad krediidiandjad võivad pakkuda silmagi pilgutamata laenu krediidi kulukuse määraga üle 50 protsendi. See omakorda võib tähendada kliendile alternatiivse pakkumisega võrreldes sadu eurosid suuremaid kulusid,» ütles Lember.