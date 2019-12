Pane tähele: listeeria ennetamise kaks kindlat viisi

Haigust põhjustav Listeria monocytogenes on rakusisene bakter, mis on looduses laialdaselt levinud pinnases, vees, taimedel. Bakter on võimeline paljunema külmkapis seal hoitavatel saastunud toiduainetel. Teisisõnu väikeses koguses on ta laialt levinud ning tervele inimesele suuri vaevusi ei põhjusta.