Kristiine keskuse KFC avas uksed, aga öösiti sealt veel kanaroogasid ei saa

Vastavatud Kristiine keskuse esindus pidi olema ööpäev läbi tegutsev, ent esialgu ta seda teenust siiski ei osuta ning toidukoht on külastajatele praegu avatud vahemikus 10.00–22.00. Ööpäev läbi avatuks saab Kristiine esindus alates 2020. veebruarist, kuna Baltikumis KFC frantsiisiõigusi omava Apollo Groupi arendusjuhi Mauri Dorbeku sõnul soovitakse esmalt oma teenuseosutust lihvida.

«Kõigepealt sõidetakse n-ö vagu sisse ja siis avatakse ka öösel. Kuna kliendid öösel ja päeviti on natuke erinevad, siis me üritame esmalt kümnest kümneni teenindamise ideaalsesse olukorda saada – ooteajad võimalikult lühikeseks,» sõnas Dorbek selgituseks, miks Kristiine esindus kohe ööpäev läbi tööle ei hakka. Samuti selgitas Dorbek, et tegemist on firmastandardiga ja nii toimitakse KFC peakontori soovitusel, eriti kuna tegemist on uue turuga.

«Kui päevasel ajal on kõik juba 5+, on ka lihtsam võtta öisel ajal uut sammu ette,» lisas Dorbek, sõnades et tegemist ei ole ebatavalise olukorraga. Ka sõnas ta, et Kristiine keskuse esinduse avamine ei viibinud, vaid kulges plaanitult. «Meil oli vahepeal mõte, et äkki suudame varem teha, aga me ei hakanud lõpuks punnitama, vaid pigem andsime oma inimestele võimaluse end treenida,» kinnitas Dorbek, et Apollo Group pidas varem avamisest olulisemaks oma tulevastele töötajatele pikema koolitus- ja kuiva trenni aja tagamise.

Küsimusele, miks KFC ametlik avamisüritus peeti läinud nädalal Ülemiste esinduses, mitte veidi hiljem Kristiines, sõnas Dorbek vastuseks, et tegemist ei olnud lihtsalt Ülemiste esinduse avamise tähistusüritusega, vaid kogu Eesti turu avaüritusega, mispuhul tulid kohale ka KFC peakontori esindajad. «Selliseid avamisi me kindlasti ei hakka tegema iga järgmise KFC puhul,» sõnas Dorbek, selgitades et KFC peakontori inimesed tulid kohapeale vaatama, kuidas uus esindus on tööle hakanud ning selleks puhuks korraldati ka pressikonverents.

Lisaks kinnitas Dorbek üle Tartu ja Narva esinduste asukohad: Tartus tuleb KFC Lõunakeskusesse ja Narvas Fama keskusesse. Ka need esindused peaksid lõpuks olema ööpäev läbi avatud. Eelmisel nädalal tuli ka teade, et lähima kolme aasta jooksul plaanib Apollo Group avada Baltikumis üle 20 KFC restorani.