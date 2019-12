Kristiine keskuse KFC avas uksed, aga öösiti sealt veel kanaroogi ei saa

Vastavatud Kristiine keskuse esindus pidi olema ööpäev läbi tegutsev, ent esialgu on toidukoht külastajatele avatud kella 10 kuni 22. Ööpäev läbi avatuks saab Kristiine esindus alates 2020. veebruarist, kuna Baltikumis KFC frantsiisiõigusi omava Apollo Groupi arendusjuhi Mauri Dorbeku sõnul soovitakse esmalt oma teenuseosutust lihvida.

«Kõigepealt sõidetakse n-ö vagu sisse ja siis avatakse ka öösel. Kuna kliendid öösel ja päeviti on natuke erinevad, siis me üritame esmalt kümnest kümneni teenindamise ideaalsesse korda saada – ooteajad võimalikult lühikeseks,» sõnas Dorbek selgituseks, miks Kristiine esindus kohe ööpäev läbi tööle ei hakka.

Ka sõnas ta, et Kristiine keskuse esinduse avamine ei viibinud, vaid kulges plaanitult. «Meil oli vahepeal mõte, et äkki suudame varem teha, aga me ei hakanud punnitama, vaid andsime inimestele võimaluse end treenida,» kinnitas Dorbek.