Puust ja punaseks: kas tormi puhuks peaks varuma elektrigeneraatori?

On ilmselt siililegi selge, et kõik elutähtsa teenuse osutajad peaksid omama varugeneraatorit, kuid Elektrilevi spetsialist Murakas sõnas, et kindlasti võiksid selle endale varuda ka kõik tööstustarbijad, kelle teenuse osutamine on suuresti sõltuv elektrist.

Elektrilevi spetsialist selgitas juurde, et elektri varutoiteallikas ei pea alati katma täielikku elektritarbimist. Kuigi kogu elektritarbimise katmine on loomulikult mugavaim lahendus, vajab see ka võimsamat seadet ja seeläbi eeldab ka suuremat väljaminekut. «Tihti piisab, kui dimensioneerida varutoiteallikas toitma vaid hädavajalikke elektriseadmeid. See aga eeldab elektrisüsteemi, millest saab lihtsalt eraldada elektrivõrgu toite puudumise ajal hädavajalikud ning mittevajalikud seadmed,» selgitas Murakas.

Lõpetuseks lisas ta, et täielikult häiringukindlat elektrivõrku on äraütlemata keeruline teostada, kuid varutoiteallika (generaatori) omamine on Elektrilevi hinnangul otstarbekas ikkagi ainult kõrgemat varustuskindlust nõudvatel elektritarbijatel.

Kuidas õige võimsusega generaatorit valida?

Stokkeri valdkonnajuht Kaarel Lumi selgitas, et kodukasutaja peab esmalt selgeks tegema, kas elektrikatkestuse ajal kasutatavad voolutarbijad on 1-faasilised (230V) või 3-faasilised (400V). Sealt edasi on vaja välja arvutada tarbitav maksimumvõimsus (kilovattides) elektrikatkestuse ajal. Arvestama peab seejuures ka tarbijate käivitusvooluga – suuremat käivitusvoolu vajavad näiteks pumbad ja külmikud –, mis on kuni 3,5 korda suurem nominaalvõimsusest. See tähendab, et ühe 1100 W (vatise) pumba käima panemiseks läheb vaja (1100W x 3,5 = 3 850 W) ca 4 kW (kilovatti). Seadmetel on kasutusjuhendis esitatud tehnilised parameetrid ning tarbijate vooluvajaduste selgitamisel on seeläbi juba lihtsam teha valikuid võimsuse osas. Loomulikult aga kehtib reegel, et mida võimsam elektrigeneraator, seda kulukam ta on.

Lumi lisas, et osad voolutarbijad on väga tundlikud pingekõikumiste suhtes (helitehnika, televiisorid) ja neil on tarvis pingestabilisaatorit ehk AVR-i (Auto Voltage Regulator), mis tagab pingekõikumise elektrooniliselt pluss-miinus 2% piires. AVR on n-ö «tehases paigaldatav,» ehk hiljem ei ole seda generaatorile juurde võimalik lisada. Sõltuvalt generaatori võimsusest lisandub AVR-iga toote hinnale 150-250 eur.

Generaatorile saab juurde soetada ka käepidemed ning rattad, mis teeb generaatori liigutamise lihtsamaks. Taoline lisavarustus läheb kliendile aga maksma hinnanguliselt 100-180 eur.