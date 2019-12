Mis toimub? Enamik eestlasi tahab alkoholi maksutõusu

Toetus tervist kahjustavate toodete kõrgemale maksustamisele kasvab koos haridustaseme ja hinnanguga oma majandusliku toimetulekuga rahulolule. Sissetuleku osas on toetus suurim üle 1200 euro kuus ning madalaim 401–800 eurot kuus teenivate eestimaalaste seas.

Kusjuures 72 protsenti Eesti elanikest ei tangiks tavalise diislikütuse asemel eriotstarbelist diislikütust mitte kunagi isegi teades, et see on tavalisest diislist odavam ja hinnates oma vahelejäämise võimalust väikeseks. Iga kord või sageli oleks valmis seda tegema aga 8 protsenti elanikest.