Maksud ja eramaja ehitus: meelespea nii tellijale kui ka ehitajale

Maksu- ja tolliameti lehel on kirjas, et eramaja ehitamisel peaksid töö tellija ja ehitaja sõlmima töövõtu-, käsundus- või võlaõigusliku lepingu, milles on kirjas nii töö maht, tingimused, tähtajad, tasumine kui ka garantii. Muidugi kehtib ka suuline leping. Töö tellja maksude tasumise kohustus oleneb aga sellest, kellelt täpselt töö tellitakse.