Kuidas munad gripi vastu kaitsevad?

Juba alates 1930ndatest on kanamune kasutatud gripi vastu võitlemiseks. Viiruste arenemiseks vajalikus koguses toitaineid sisaldavatesse kanamunadesse süstitakse erinevaid gripiviirusi, millel lastakse munades 72 tunni jooksul areneda. Pärast seda hoiustamisperioodi lõigatakse munapealne ära ja viirust kandev vedelik imetakse välja. Taolisi vedelikke kasutatakse hiljem teiste gripiviiruste tüvedega koos, et valmistada vaktsiine. Rohkem kui sajas riigis aktiivselt gripiviiruste arenguid jälgiv Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) valib vaktsiinides kasutatavad tüved välja kuus kuud enne iga gripihooaja algust. WHO andmetel sureb igal aastal hinnanguliselt 650 000 inimest erinevatesse gripi vormidesse ja raskelt haigestub nendega kokkupuute tagajärjel viis miljonit.