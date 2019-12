Kasutatud auto ostja sai petta, müüja aga karistada

Advokaadi sõnul ei olnud siiski tegemist asjatundliku vastuväitega, sest rahastaja ehk antud juhul liisinguandja osalemine ostu-müügi lepingus ei väära ostja-müüja vahelist suhet. Kohus leidiski, et tarbijalemüük on toimunud.

Tarbijalemüügi puhul kehtib üldjuhul eeldus, et kuue kuu jooksul ilmnenud mehhaaniline puudus oli olemas juba asja üleandmisel. Seega peab müüja suutma kohtus tõendada, et on müünud korrasoleva kauba ja rikke on põhjustanud ostja ise. Müüja antud kaasuse puhul seda tõendada ei suutnud ja ostja saavutas kohtus täieliku võidu. Müüja peab tagastama ostjale müügihinna ning hüvitama kõik kulud, mida ostja kõlbmatu sõiduriistaga seoses on kandnud, sealhulgas ka kohtukulud.