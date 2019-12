Halb ajastus: Huawei tekitas Hiinas pahameeletormi

Huaweis üle 12 aasta töötanud Li Hongyuani vallandamine on Hiina Twitteri-laadse veebiplatvormi Weibo kasutajate hulgas tõusnud viimastel päevadel üheks enim arutelu tekitanud teemaks, vahendas CNN.

Li juhtum jõudis avalikkuse huviorbiiti novembris, kui tema koondamisega seotud kohtudokumendid leidsid erinevate Hiina sotsiaalmeedia kanalite abil oma tee laiema avalikkuseni. Hiina meedia kajastas hiljuti, kuidas Li'd hoiti arestimajas 251 päeva peale seda, kui ta oli läbirääkimiste tulemusel endale koondamiskompensatsiooni välja võidelnud, mille peale süüdistas firma aga meest hiljem väljapressimises. Kohus otsustas lekitatud dokmentide alusel, et Li'd hoiti kinni alusetult ning ta sai suurusjärgus 107 000 jüaani kompensatsiooni (u 13 700 eurot).

Huawei on tagantjärgi teatanud, et nad toetavad nii Li kui ka kõigi teiste õigusi otsida lahendusi oma olukordadele seadusest tulenevalt, kuid Reuters vahendas, et Hiina päevalehe Global Times peatoimetaja Hu Xijini väitel pole firma oma avaldusega suutnud vaibuma panna pahameeletormi, mis on vallandunud seoses Li juhtumi rambivalgusesse jõudmisega. Pahameeletormi hoiab üleval ka tõsiasi, et firma ei ole Li ees avalikult vabandanud.

«Huawei on kaotanud palju toetajaid, kuna inimesed on nüüd näinud firma teist palet: veidrat monstrumit, kes ei oma empaatiatunnet ja on muutunud kiusajaks,» tsiteerib CNN Hiina uudisteportaali The Paper. Kriitika Huaweile nende kodumaal on firmale tõsiseks probleemiks, kuna kohalik turg on Huaweile kõige tähtsam. Senini on Hiina avalikkus Huaweid käsitlenud kui üht rahvusliku uhkuse sümbolit, toetades ettevõtet nende pusklemises USAga, kes asetas firma sel aastal oma nn musta nimekirja seoses kartusega, et Huawei tooteid võidakse kasutada ameerikavastases luuretegevuses.