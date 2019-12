Üleskutse: Paulig ootab Eesti elanike kohvipuru, et valmistada sellest elektrienergiat

«Oleme rõõmsad, et iga päev liitub algatusega uusi inimesi ja ettevõtteid, kes soovivad oma panuse anda. Tore on näha, et ka mitmetes koolides ja kogukondades kogutakse aktiivselt kohvipuru,» sõnas Pauligi turundusjuht Keily Volkov oktoobris alanud kampaania kohta. «Veel on aega kohvipuru kogumisega algust teha ja oma panus anda. Kutsume kõiki üles detsembrikuu jooksul ja kindlasti ka jõululaua katmisel tekkivat kasutatud kohvipuru kokku koguma ja Pauligi Tallinna kontorisse või Tartu kontori juures asuvasse konteinerisse tooma,» kutsus Volkov inimesi puru äraviskamise asemel kokku koguma.

Pauligi kontoritesse Tallinnas (Aiandi 13) ja Tartus (Ringtee 6B) saab kohvipuru viia tööpäeviti kella üheksast neljani, kuni 21. detsembrini. Peale seda on jõulupühade tõttu Pauligi kontorid suletud, ent jõululauast kogutud kohvipuru saab neile viia veel teisel ja kolmandal jaanuaril.

Kasutatud kohvipuru on orgaaniline jääde, millest on võimalik kohalikus Vinni jaamas biogaasi toota. See biogaas muundatakse roheliseks elektrienergiaks ja annetatakse Haiba Lastekodule. «Biojäätmete kogumine annab võimaluse nende taaskasutamiseks. Vastasel korral jõuavad jäätmed lihtsalt prügimäele ja on koormaks keskkonnale,» lisas Vinni Biogaas OÜ juhatuse liige Kristjan Stroom.

Paulig soovib kasutatud kohvipuru kogumise algatusega juhtida tähelepanu keskkonna hoidmise lihtsatele võimalustele ja sellele, et ka väike muudatus igapäevastes kodustes tegevustes võib viia suurte tulemusteni. Kliimamuudatuse tõttu väheneb araabika kohvi kasvatamiseks sobiva põllumaa suurus prognooside järgi oluliselt juba aastaks 2050. Paulig aga kutsub inimesi üles keskkonnasõbralikult tegutsema, et ka järgmised põlvkonnad saaksid head kohvi nautida. Projekti lõppedes manitseb kohvifirma inimesi kasutatud kohvipuru edaspidiselt biojäätmete konteineritesse viskama, et seda saaks taaskäidelda.

Täpsem info projekti kohta asub SIIN

Ühe kohvitassi valmistamiseks kasutatud kohvipurust toodetud energiaga saaks: 1. Laelamp põleda ca 2 tundi 2. Laadida täis ühe mobiiltelefoni 3. Blender töötada 1 minuti ja 20 sekundit 4. Arvutis tööd teha 50 minutit