Laenufirma uuring: keskmine Eesti pere kulutab jõuluostudele 249 eurot

Ferratumi rahvusvahelises jõulu-uuringus osalenud inimesed avaldasid oma ostueelistused ja vastasid, kas eelistatakse kaubanduskeskusi või pigem veebipoode ning kuidas ostude eest tasutakse. Uuring võttis luubi alla ka pühadeaegsed reisiplaanid, jõulusoovid ja lubadused uueks aastaks. Oluline on aga siinkohal meeles pidada, et antud uuringust võtsid osa vaid Ferratum Grupi kliendid.

Selgub, et tänavu planeerivad küsitletud eestlased kulutada jõuluostudele leibkonna sissetulekust keskmiselt 16 protsenti, mis küsitletute puhul tegi summaarselt 249 eurot. Läinud aastal arvestati pühadega seotud kulutusteks 17 protsenti leibkonna sissetulekust ehk 257 eurot. Oste kavatsetakse enamjaolt teha säästudest, kuigi veidi üle veerandi küsitletutest on nõus võtma ka lühiajalist laenu.

Võrreldes teiste uuringus osalenud riikide elanikega on eestlaste tarbimiskulutused mõõdukad. Küsimustele vastanud 14 riigi 31 000 leibkonna seas kavatsevad eestlased kulutada jõuluostudele pere sissetulekust proportsionaalselt teistest vähem. Eestlastest veel väiksema osa tulust panevad pühadeostude alla hollandlased, kõik ülejäänud uuringus osalenud plaanivad pere-eelarvest protsentuaalselt rohkem kulutada. Eestlaste osakaal uuringus oli umbkaudselt 5%, ehk 1500 inimese ringis.

Uuringust selgus, et kõige innukamad veebis ostlejad on Suurbritannia elanikud. Eestlased eelistavad jääda traditsioonilisema ostlemise juurde – vaid 15 protsenti kavatseb sooritada jõuluostud e-poest.

Ferratum Grupi kommunikatsiooni- ja investorsuhete juhi Emmi Kavanderi sõnul on mõneti üllatav, et Eestis pole internetist ostmine nii populaarne, kuigi seda võiks ühelt e-riigi pioneerilt ju eeldada.

«Muus osas suuri üllatusi võrreldes eelmise aastaga ei paista olevat, sest Eesti leibkondade kulutused jõuluostudele jäävad ka sel aastal 250 euro piirimaile ning mänguasjad ja maiustused on viie menukama kuluartikli seas ka tänavu,» märkis Kavander.

Kui aga vaadata vastuseid riikide peale kokku, siis populaarseim kaup on riided, mis moodustab keskmiselt 13 protsenti perede jõuluostudega seotud kulust. Üle 10% jõuluostude kulust moodustavad kõigi riikde peale kokku veel ka kulutused maiustustele ja delikatessidele ning mänguasjadele. Laste talviste tegevuste finantseerimist, mis eestlastel TOP 5 kuluartikli hulka pääses, ei nimetanud ühegi teise uuringus osalenud riigi kodanikud.

Üle saja euro ühe öö eest hotellis (inimese kohta) on nõus maksma 12 protsenti küsitletud eestlastest, mis on 14 riigi võrdluses pigem keskmine tulemus. Austraalia ja Kanada kodanikest on näiteks ligi pooled valmis taolist investeeringut tegema.