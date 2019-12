Seksismis süüdistatav jõulureklaam pahandab ameeriklasi

Reklaamis on näha, kuidas saleda välimusega naine saab oma kaasalt jõulukingiks Pelotoni treeningratta, mida hakkab aktiivselt järgneva aasta jooksul kasutama. Naine jäädvustab oma treeningud ning esitleb kaasale aasta möödudes tänuvideo.

Erinevad välismaised uudisteportaalid on vahendanud, et reklaam on saanud süüdistusi nii seksismis - oma juba saledale naisele treeningratta kinkimine vihjavat kaasa absurdsetele ilunõuetele - kui ka düstoopsuses, kuna reklaamile on ette heidetud, et peaosalisest naine näeb rohkem välja nagu pantvang, kui armastav kaasa. Reklaami tagajärjel on firma aktsiad kukkunud ligikaudu 10%, vahendas NBC.

Peloton ise kommenteeris, et nad on pettunud, et nende reklaami on valesti tõlgendatud, kuid on tänulikud toetuse eest, mida nad on saanud nendelt, kes mõistavad, mida reklaamiga üritatakse väljendada. Firma sõnul on reklaami sõnumiks tervislike eluviisideni jõudmise teekonna tähistamine.