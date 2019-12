Jõulueelne manitsus: pea meeles küünalde ja jõulutulede ohutust

«Kuigi esmapilgul võib küünalde ja jõulutulede kasutamine tunduda iseenesest mõistetav, siis paraku võivad inimestel peamised ohutusreeglid meelest ära minna. Oluline on aga turvalisust meeles pidada,» ütles Gjensidige kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Maarika Mürk.

Päästeameti statistika kohaselt kasvas 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga tulekahjudes hukkunute arv. Aastal 2018 toimus 730 kodutulekahju ja tulekahjudes hukkus 50 inimest. Viiendikul juhtudest oli tulekahju põhjustajaks hooletus lahtise tulega. See näitab, et tihtipeale saavad tulekahjud alguse lihtsamate ohutusreeglite rikkumisest. Selleks, et jõulukuud mööduksid ohutult, tõi Gjensidige välja mõned Päästeameti peamised nõuanded turvalisuse tagamiseks.