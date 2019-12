Facebook läks petturite vastu kohtusse

Facebook esitas Californias hagi Hongkongi firma ILikeAd Media International Company Ltd. ning nende töötajate Chen Xiao Congi (tarkvaraarendaja) ja Huang Tao (turundaja) vastu. Süüdistuseks on Facebooki reklaamieeskirjade rikkumine.

Süüdistatavad petsid inimesi paigaldama internetis levivat pahavara, mille abil said kelmid ligipääsu inimeste Facebooki kontodele, et nende kaudu võltsitud tooteid ja salenemistablette propageerivaid petureklaame levitada. Facebooki kohtuvaidluste meeskonna juhi Jessica Romero sõnul on hagi eesmärk panna firma ja nende esindajad vastutama loodud pahavara, inimeste petmise, nende Facebooki kontode ohustamise ja petlike reklaamide esitamise eest.

«Et inimesi reklaamidele klõpsama ahvatleda, kasutasid süüdistatavad reklaamides kuulsuste pilte. Samuti kasutasid nad võtet nimega cloaking, mis tähistab reklaamis oleva lingi tegeliku sihtkoha maskeerimist, kuvades Facebooki süsteemidele üht ja kasutajatele teist sisu,» selgitas petuskeemi tagamaid Facebooki reklaamimeeskonna tootejuht Rob Leathern.

Facebooki esindajate sõnul on sellised maskeerimisskeemid sageli väga kõrgetasemelised ja hästi koordineeritud, mistõttu on nende taga olevaid isikuid ja organisatsioone raske tuvastada ja vastutusele võtta. Seetõttu on sarnaseid kuritegusid maailma õiguspraktikas veel vähe käsitletud ja reguleeritud.

«Selle konkreetse juhtumi puhul maksime raha tagasi kõigile kannatanutele, kelle kontosid kasutati loata reklaamide esitamiseks ja aitasime neil oma konto turvalisust tugevdada,» selgitas Leathern. Väidetavalt tegutses ILikeAd Media taolise tegevusega juba 2016. aastast ning Facebook on kannatanutele maksnud kokku juba 4 miljonit dollarit (u 3,6 mln eurot) valuraha.