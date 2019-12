Pane tähele: jõulupakk võib minna maksu alla

Maksu- ja tolliamet tuletas jõuluajaeelselt meelde, et Euroopast väljastpoolt tellitud kaupa on kõige mugavam deklareerida e-MTAs. Väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud e-poodide kaubad ja ka eraisikute saadetud pakid tuleb deklareerida igal juhul, et nad ilusti kohale toimetataks. Deklareerimine on võimalik ka tolliangetuuri (enamasti posti- või kullerteenuse osutaja) vahendusel, kellele tuleb enne saadetise kättesaamist tasuda tollideklaratsiooni vormistamise teenustasu ja maksta impordimaksud (tollimaks, käibemaks ja aktsiis).