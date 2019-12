Talverehvid on talviti asendamatud

Carter lisas, et me elame kiiretel aegadel ning investeering talverehvidesse on seetõttu eriti oluline, kuna mõningaid tegevusi, näiteks oma lapse lasteaiast ära toomist, ei saa kuidagi ära jätta või pikalt edasi lükata lihtsalt sellepärast, et ilmastiku tingimused on päeva jooksul karmimaks pööranud.