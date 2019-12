Intsikurmu peakorraldaja alkoholitarbimisest: lihtsalt telklasse peole me inimesi ei oota

Konverentsil rõhutas Kübar, kuidas festivali korraldamise juures on ikkagi oluline hoida fookust: mille jaoks festival on? Intsikurmu näiteks tahab pakkuda oma külastajatele mõnusat seltskondlikku olemist ja head muusikat. Kummagi nautimise jaoks pole alkoholi otseselt vaja ning Kübar selgitas, et seetõttu ei oma nad ka lavade juures või festivalialal mingeid alkoholi propageerivaid bännereid või reklaame, kuna ühe festivali eesmärk ei tohiks olla kasumi taotlusel rahvast täis joota.

Kübar tõdes, et tema arvates on alkovaba festivali korraldamine täiesti võimalik, kuigi Intsikurmu seda veel ei planeeri. Seda suuresti kas või juba põhjusel, et paljud neil esinevad artistid paluvad oma raiderites ehk soovinimekirjades alkohoolseid tooteid, ning Kübara sõnul oleks veider olukord, kus artist ja esinemise järgselt näiteks ka meeskond limpsaksid vaikselt alkohoolseid jooke, kuid publikule neid ei võimaldataks.

Laiendades hiljem oma mõtteid konverentsil tõstatatud alkoholivaba festivali teemal leidis Kübar, et selle korraldamine ei peaks olema eesmärk omaette, mainides aga ka, et Intsikurmu festival ei kutsu inimesi alkoholi tarbima, vaid kultuurselt pidutsema. Ta lisas, et alkoholivaba festivali saab hästi korraldada ainult siis, kui lähtutakse sisemistest veendumustest ja vastavast maailmavaatest, mitte turunduslikust aspektist. «Inimesed oskavad pidutseda nii ilma alkoholita kui ka alkoholiga. Lõpuks on see iga inimese enda otsustada, kuidas ta ennast festivalil paremini tunneb. Minu arvates on oluline, et alkoholiga ei liialdataks ja baaride asukohad valitakse nii-öelda talupoja tarkusest ning inimlikust intelligentsusest lähtuvalt.»

2019. aasta Intsikurmu festivali teine päev. FOTO: Joosep Pank

Eraldi telklapidutsejaid ei oodata

Paljud Intsikurmu külastajad ööbivad igal aastal festivaliala ette loodud telklas, mis aasta aastalt on aina enam pungil. Just paljude noorte jaoks on telklakogemus lahutamatu kogu festivali üldisest melust. Kübar aga möönis, et seal toimuv pole tingimata korraldajate meele järgi ning ideaalis võiks festivali atmosfäär alata juba telklaalalt. «Meie kogemus näitab, et telklaala on justkui omaette festival festivali sees. Sinna tekivad isetekkelised peod, mis alati ei ole oma vaimult kooskõlas festivali üldise ideega ja sisuga. Oleme täheldanud, et inimesed käituvad telklas teisiti, kui festivali alal,» hindas Intsikurmu peakorraldaja praegust olukorda, kus telklaalal igal aastal omasoodu arenev elu-olu on mõnevõrra kaootiline. Kübar rõhutas ka, et telkla on mõeldud festivali külastavatele inimestele, mitte eraldi peokohana. Telkla eesmärgistatuse hoidmiseks ei saa enam telkla piletit lunastada ilma festivalipiletit ostmata. Konkreetsemaid plaane telklamelu ümberkorraldamiseks Kübar siiski esile ei toonud.

Tasakaalukas tarbimine on Intsikurmu DNA-s

Otsest festivaliala puudutava arenguna tõi aga Kübar välja, et aasta-aastalt külastab Intsikurmut aina rohkem inimesi, kes alkoholi üldse ei tarbi, eelistades vett, mahlu, smuutisid, või alkoholivaba õlut. Siinkohal pidaski festivali peakorraldaja tähtsaks rõhutada, et alkohol on vaid osa festivalist ning sellega seonduvaid küsimusi pole vaja ületähtsustada. «Tasakaalukas tarbimine festivalil on kirjutatud meie nn DNA-sse. Intsikurmu puhul on alkohol lihtsalt üks osa festivalist. See ei ole peamine arutelu artikkel ega ka kindlasti kõige olulisem. Tasakaalukat lähenemist ja läbimõtlemist eeldab festivali iga nüanss: keskkonna temaatika, kvaliteet helis, maitsekas valgustus looduses, energia kasutus, alkoholiküsimused jms,» sõnas Kübar, selgitades alkoholi rolli Intsikurmul.