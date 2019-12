Töötaja küsib: kas ülemus saab mind sundida jõulupeost osa võtma?

Küsimuse küsinud tööline teenib oma palka suures ettevõttes, mille selleaastane jõulupidu toimub laupäevasel päeval, mis ei lähe töötaja lepingulise tööaja sisse. Siiski olevat töötaja vahetu ülemus mõista andnud, et pidu on pigem kohustuslik ning tulemata jätmisele vaadatakse viltu.

Kaire Saarep Tööinspektsioonist vastas selgituseks, et isegi kui jõulupeo eesmärk on üllas, näiteks töötajaid tänada, motiveerida, või nende omavahelist suhtlust elavdada, siis kohustuslik ta olla ei saa, juhul kui tegemist pole tööalase koolitusega. «Tööandjal on õigus korraldada tööalaseid koolitusi, millest osavõtmine on kõikidele töötajatele kohustuslik. Lisaks maksab tööandja tööalasel koolitusel osalemise eest töötasu,» selgitas Saarep, et tööalastest koolitustest osavõtmine on töötajatele kohustuslik. Küll aga pole seda tööaja väliselt toimuv jõulupidu, millel osalemine või mitteosalemine ei tohi kaasa tuua karistust.