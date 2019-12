Jääpurikad reedavad hoone kehva soojustuse

Roze lisas, et põhjamaised külmad talved on majaomanikele tegelikult heaks abimeheks. «Purikad räästas või jää aknalaudadel annavad kohe tunnistust, kas soojustus on nõrk ning termopildistamise abil on võimalik juba täpsed lekkekohad lokaliseerida,» ütles Roze.

Ta rõhutas, et ka väikesed jääpurikad on äärmiselt ohtlikud ning kui on väikegi võimalus, et purikate alla satuvad inimesed või sõidukid, siis tuleb purikatõrje abil need viivitamatult eemaldada.