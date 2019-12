Pildid ⟩ Walmart eemaldas müügilt ropud jõulukampsunid

Enim tekitas kõneainet kampsun, millel on kujutatud suurte silmadega jõuluvana, kes kõikide märkide kohaselt on kohe alustamas kokaiinitarvitamisega. Tootekirjelduses seisis järgnev müügitekst: «Me kõik teame, mis värk lumega on. See on valge, jahulaadne ning parim lumi tuleb otse Lõuna-Ameerikast.» Tekstis lisati, et see «lumi» on täpselt see, mida jõuluvana vajab, et jõuluõhtuks vormi saada.