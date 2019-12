Toiduga seonduvatest haiguspuhangutest 40% on põhjustatud ebapiisavast koduköögi hügieenist

Faktum & Ariko küsitlus oli veebipõhine ning hõlmas ligikaudu 900 inimest vanuses 15-80. Uuringu tulemusi kavatsetakse kasutada edasise teavitustegevuse väljatöötamiseks tarbijatele (nt reklaamideks ja kampaaniates).

Uringust selgus, et üle poole vastanutest (54%) loeb märgistusi alati enne toote ostmist ja neid, kes seda üldse ei tee, on vähe. Toidu märgistuse lugejate osakaal on uuringule tuginedes viie aasta jooksul eestimaalaste seas kasvanud. Peamiselt vaadatakse säilimisaega. Sellega seoses tuli ka välja, et mehed söövad rohkem «kõlblik kuni» toite peale tähtaega, kui naised. Probleemiks toidumärgiste vallas olevat infokleebiste liiga väike kirjasuurus ning olulise teabe halb paigutus toodete pakenditel.

Eesti mehed on veidi laisemad käte pesemises enne toidu valmistamist, kui naised, ent üldiselt on tulemused Faktum & Ariko sõnul pigem head. Mati Roasto lisas siiski, et tegemist on vallaga, kus ruumi arenemiseks on ja käte pesemine on toidu- ja köögihügieeni seisukohalt sisuliselt number üks tähtsusega. Kätepesule veelgi suurema tähelepanu pööramise kõrval tasuks ka rohkem arvestada ristsaastumise (erinevate toiduainete kokkupuutel) võimalusega. Selleks tarbeks tasub kindlasti taimset toorainet alati pesta, loomset läbi küpsetada, ning omada erinevaid lõikelaudu liha ja taimsete- ning pagaritoodete jaoks.

Enamik (üle kolmveerandi küsitletutest) teadis, et külmkapi temperatuur peaks olema vahemikus 2-6 kraadi. Neid, kes seda ei tea, on väga väike osa. Roasto lisas aga omalt poolt, et ideaalis võiks külmikute temperatuur tänapäeval olla 2-3 kraadi, sest et mida madalam on temperatuur, seda raskem on bakteritel paljuneda.

Faktum & Ariko küsitlusest selgus veel, et enamus inimestest, kellel on olnud toidumürgistuse kahtlus, pole sellega pöördunud arsti poole. Kui mürgistus on reaalselt esinenud, pole peale mürgistust oma käitumises mitte midagi muutnud 2/5 inimestest. Umbes viiendik lõpetas mürgistusest tulenevalt mõnes kindlas söögikohas käimise ja samamoodi umbes viiendik lõpetas mõne konkreetse toidu söömise.

Toodete usaldusväärsuse kohta hangib küsitluse alusel enamus inimesi infot sõpradelt/perelt/tuttavatelt. Top kolmes olid veel ka toodete märgistused ja ajakirjade levitatav info. Tervise- ja toiduhoiatusi usaldatakse enim Terviseametilt, teiseks VTA-lt. Sotsiaalmeediat selles vallas väga ei usaldata, kuigi seda kasutatakse üldiselt toiduinfo otsimiseks.

Toiduhügieen ja -ohutus koduköögis

Trendid Eestis ja maailmas

Maaülikooli toiduteadlane Mati Roasto selgitas omalt poolt, et kuigi Eestis on tõsistesse haigustesse haigestumine viimase 20 aasta jooksul vähenenud, on toiduhügieeni meelespidamine endiselt väga oluline, kuna toidutekkelistesse haigustesse haigestub igal aastal ainuüksi Euroopas enam kui 23 miljonit inimest. Selle piirkonna levinuim haigusetekitaja on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel noroviirus, mis põhjustab igal aastal u 400 surmajuhtumit.