Puust ja roheliseks: jõulupuu valiku rääkimata nipid

Müügiplatsilt kuuske valides tasub pilkupüüdnud puud põhjalikumalt uurida. Hea nipp on sõrmedega okstest läbi tõmbamine, tüve poolt oksa poole, kirjutab Metsaühistu. Kui oksalt pudeneb ohtralt okkaid, on puu juba kuivamisjärgus ja tasub ostmata jätta. Samuti on kasulik teada oma kodu lagede kõrgust ja ostmisel või metsast hankimisel kaasa võtta mõõdulint, kuna silmamõõt võib petta ja väliruumis sobiv tundunud kuusk võib osutuda liigkõrgeks.

Kui on huvi metsast ise kuusk hankida, peab selleks erametsa puhul kindlasti omama metsaomaniku luba. Riiklikust metsast tohib jõulupuid võtta tasu eest ja sobivatest kohtadest, mis on ära märgitud kaardil. Riigimetsast tohib võtta puid ainult sealt, kus neil pole lootust suureks kasvada - teede ja kraavide servadest, elektriliinide- ja vana metsa alt. Metsanoorendikust või kaitsealalt ei tohi kuuski raiuda. Seda sõnab RMK koduleht ja kinnitas ka nende kommunikatsioonispetsialist Kadri Masing, kelle sõnul on metsast jõulupuu valimisel olulisim just puu lubatud alalt hankimine. Enne puu raiuma minemist peab selle eest maksma ning makse tegemist tõendav SMS või maksekorraldus peab metsa puu järele minnes kaasas olema. RMK ja Keskkonnainspektsiooni töötajad kontrollivad seda pisteliste reidide käigus.

«RMK inimesed liiguvad pidevalt riigimetsades ringi ja panevad tähele inimesi ja peresid, kes üheskoos jõulukuuski toomas käivad. Kui jääb silma, et kuuske otsitakse sealt, kust seda raiuda ei tohi, siis juhitakse sellele tähelepanu ja juhatatakse kohta, kust võib oma perele jõulukuuse valida. Oleme varasemalt juba tähele pannud, et jõulukuuski tuuakse koos peredega ja sugulastega ühise metsaretke käigus ausalt ja nende eest korralikult tasudes,» sõnas RMK peametsaülem Andres Sepp.

Kuuske valides tasub tähele panna, et kõige tervema proportsiooniga on puud, mille võra on veidi laiem, kui pool kuuse pikkust, sest sel puhul ei ole oksad liiga pikad ning murdumisohus. Samuti peaks jälgima, et kuusel poleks väga pikaks veninud latva, kuna selline puu võib juurteta kergesti tasakaalust välja minna.

Talitamine pärast jõulupuu hankimist

Oluline teave Metsaühistu poolt on, et kuuske ei tohiks kohe sooja tuppa viia, vaid ta tuleks jätta umbes ööpäevaks mõnda jahedamasse ruumi «kohanema.» Seda seepärast, et puu vajab ülessulamiseks ja temperatuurimuutusega harjumiseks üleminekuperioodi. OÜ Kangro on selleks puhuks andnud ka ruumide soovitusi, kus puud enne elutuppa toomist hoida: garaažis, keldris, trepikojas, kuuris, kinnisel rõdul või terrassil. Puu tüvi peaks aga kindlasti ka sellel kohanemisajal vees olema.