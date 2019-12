Kliendid tühjade pihkudega jätnud tuntud veebipood läks likvideerijale

Nüüdseks on hansamööbel.ee veebileht kustutatud ja ettevõte on vahetanud nime ALV Miltrade OÜ-st Aggery Numamono OÜ-ks. Ettevõte on läinud ühtlasi likvideerija Raul Pindi kätesse. Krediidiinfo andmetel on osaühingul üleval veel 20 maksehäiret.

Veel oktoobri lõpus lubas Hansamööbli, toona veel ALV Miltrade OÜ juht ja omanik Lana Valo, et kliendid saavad raha tagasi. «Endise tegevjuhi valede otsuste tõttu on firmal tekkinud kahjum, mille tõttu ei saanud me kauba eest õigel ajal tasuda ja tarnida seda õigel ajal klientidele. See on ka põhjus, miks pole me saanud rahatagastusi õigel ajal ära teha. Mul on väga kahju tekkinud olukorra pärast, kuid oma kohustustest ettevõte ei loobu, plaanime klientidele raha tagastada esimesel võimalusel juba lähiajal,» ütles Valo toona.