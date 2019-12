Eestlaste Disco Elysium võitis neli videomängumaailma «Oscarit»

Eestlaste rollimäng oli esindatud neljas kategoorias: parim lugu, parim sõltumatu mängustuudio tehtud mäng, parim rollimäng ja värske indie mäng (ehk parima esikteose kategooria). Kuigi ZA/UM-i paljukiidetud üllitis päris aasta mängu tiitlit ei suutnud krabada - see läks Jaapanist pärit mängumaailma suurkujude poolt loodud seiklusmängule Sekiro: Shadows Die Twice - siis lahkusid Disco Elysiumi tegijad galalt suurima auhinnasaagiga. Neli auhinda on kuuendat korda toimunud auhinnagalal varem võitnud vaid üks mäng: Rockstar Games'i 2018. aasta mäng Red Dead Redemption 2.

Disco Elysiumi märkimisväärne edu on kantud tema ülitugevast narratiivist ja mängijale lõputult valikuid pakkuvast ülesehitusest. Mängu tegijad on hinnanud, et täisväärtusliku kogemuse saamiseks peaks mängu vähemalt 3-4 korda läbi mängima.

ZA/UM-i esindaja Helen Hindpere ütles «parima loo» auhinda vastu võttes, et juba The Game Awards galal olla on absoluutselt sürreaalne ja auhinna saamine on sõnatuksvõttev kogemus. Oma kõnes tänas ta kõiki, kes mängu uskusid, ning ka mängutööstust tervikuna nende sooja vastuvõtu eest. Loomulikult ei jätnud ta märkimata ZA/UM-i ja Disco Elysiumi fänne, kes Hindpere sõnul suutsid edukalt tõestada, et narratiivipõhistel mängudel on oluline roll mängutööstuses.