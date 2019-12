Ülevaade ⟩ Kellelt osta odavaimat elektrit ja gaasi?

Võrdlusportaalide asutaja Kert Valbeti sõnul ei ole paljud eestlased teenusepakkujaid võrrelnud, kuna arvatakse, et hinnaerinevused on väga väikesed. «Elektri ning gaasi kvaliteet on kõigil müüjatel sama, mispärast on hind valiku tegemisel üks kõige olulisem kriteerium. Ometi ei kipu inimesed kas mugavusest või teadmatusest just nende teenuste hindu võrdlema ning paketti soodsama vastu välja vahetama. Tegelikult on mõistlik müüjate hindu vähemalt kord aastas võrrelda ning vajadusel pakkujat vahetada, kuna hinnaerinevused võivad olla kohati isegi 30% ning müüja vahetamine on Eestis turvaline ja lihtne - see võtab aega 10 minutit. Vahetada saavad ilma lisakuludeta müüjat kõik kliendid, ka need, kes on sõlminud tähtajalise lepingu fikseeritud paketi puhul, mingeid lisatasusid või leppetrahve ei kaasne ning teenus vahepeal ei katke. Teenusepakkuja vahetus võib korteri puhul tähendada paarikümne eurost kokkuhoidu ning eramus on võit kordades suurem,» sõnas Valbet.