Lugeja küsib: kas lapsepuhkusel olles tohin teises ettevõttes töötada?

Tööinspektsiooni nõustamisjurist Kaire Saarep vastas, et kui töötaja on lapsehoolduspuhkusel, siis on tal töötamiseks kolm võimalust:

Esimene võimalus on see, et töötaja on ühes ettevõttes lapsehoolduspuhkusel ning töötab teises ettevõttes. Puhkuste, sh lapsehoolduspuhkuse kasutamine on ettevõtte põhine. See tähendab, et töötaja võib ühes ettevõttes olla puhkusel ja samal ajal teises ettevõttes töötada. Teavitama või luba peab esimesest ettevõttest küsima üksnes siis, kui on kehtestatud konkurentsipiirang.



Teine võimalus töötamiseks ajal, kui töötaja viibib alla 3-aastase lapsega kodus, on lapsehoolduspuhkuse katkestamine ja tööle asumine samasse ettevõttesse. Üldjuhul tehakse tähtajaline töölepingu muudatus, kui muutub koormus (töötaja asub täistööaja asemel tööle osalise tööajaga), ülesanded, tasu vms. Vanemahüvitist on töötajal võimalik edasi saada, ehk et vanemahüvitise saamiseks ei pea tingimata viibima lasehoolduspuhkusel.



Kolmas võimalus on viibimine lapsehoolduspuhkusel töölepingu seaduse alusel ning samas ettevõttes oma teenuse osutamine võlaõigusseaduse alusel. Sellisel juhul ei saa aga osutatav teenus ehk töötaja konkreetne positsioon firmas olla sama, kui on tema töölepingu alusel tehtav töö.

Kui lapsevanem töötab (osalise tööajaga) või osutab mingit teenust lapse hooldamise kõrvalt, siis vähendatakse tema vanemahüvitist juhul, kui saadav töötasu ulatub pooleni hüvitise ülempiirist (milleks on 2019. aastal 3319,80 eurot). See tähendab, et töist tulu võib teenida kuni summani 1659,90 eurot ilma, et vanemahüvitist vähendataks.

Vanemahüvitise saajale säilib alati minimaalne vanemahüvitise määr, mis on 2019. aastal 500 eurot kuus (nendele vanematele, kes enne lapsepuhkusele jäämist ei töötanud). Lisainfot vanemahüvitise suuruse arvutamisel leiab SIIT.