Tähelepanu lendajad: tax-frees poodlemine enne lendu võib kaasa tuua trahvi

AirBaltic vastas, et nende käsipagasi regulatsioonid on paigas alates 2015. aastast ja ainuke uuendus lisandus sellel aastal, mille raames on klientidel võimalik lisaraha eest võtta kaasa «raske», kuni 12 kg kaaluv käsipagas (muidu on käsipagasi limiidiks 8 kg). Lennufirma manitseb reisijaid oma käsipagasi kaalust teadlik olema, sest et lubatust raskema käsipagasi (aga ka nt mõõtmetelt suurema) avastamisel lennu väravas on trahv 60 eurot. See tähendab, et lennule minnes ei tasu käsipagasiga kaalupiire kompida ning 8-le kilogrammile lähedal oleva käsipagasi puhul ei ole mõistlik tax-freest «kogukaid» oste teha. Tax-free ostlejatel soovitabki lennufirma juba eos hankida raskema käsipagasi paketi.

AirBalticu kommunikatsiooniosakond tunnistas, et nad on hakanud käsipagasi kaalu kontrollimisele rohkem rõhku panema sellel aastal. Konkreetset põhjust kaalukontrollide tihenemiseks firma ei andnud, lisades vaid, et varemalt on rohkem tähelepanu pööratud käsipagasi mõõtmetele ja esemete arvule ning et selles vallas on tehtud märkimisväärne areng. Reisija võib pardale kaasa võtta ühe ühiku käsipagasit mõõtmetes 55 × 40 × 23 cm ja ühe eseme isiklikuks tarbeks, nt sülearvuti või õlakoti, mille kogukaal võib olla kuni 8 kg.

Kuigi Tripi foorumipostituses heideti ette, et väidetavalt pole väravakontrolli potentsiaali kusagil välja toodud ja klient peaks seda nagu iseenesest teadma, täpsustas airBaltic, et neil on lausa kuuesammuline programm, mis teavitab reisijaid pagasireeglitest.