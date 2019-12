Võrdlusportaali vastulause: Eesti Energia ja Eesti Gaas, avalikustage hinnastamise põhimõtted

Eile avaldunud loos tõid võrdlusportaalid elektrihind.ee ja gaasihind.ee välja hinnaerinevused erinevate elektri- ja gaasipakkujate vahel. Uudisele vastas kiirelt ka Eesti Energia, kelle esindaja Ester Ausmees sõnas, et elektrimüüjat ei tasu valida üksnes sõprade kogemuste, leheartiklite ega hinnaportaalide põhjal, vaid et hinnapakkumised tuleks igalt müüjalt eraldi võtta, et parimat diili saada. Eesti Energia ja Eesti Gaasi paketid olid hinnavõrdluses kalleimad.

Suures pildis nõustus Valbet Eesti Energia üleskutsega, et inimesed võiksid erinevate tarnijate pakkumisi omavahel võrrelda, kuid ta möönis ka, et reaalsuses ei vaevu inimesed kõikide müüjate pakkumisi võtma, kuna see tegevus on tüütu ja ajakulukas. «Võrdlusportaalide mõte seisnebki selles, et inimese eest on see aeganõudev ja tüütu töö juba tehtud ning müüjad on võrdsetel alustel võrdlusesse seatud,» kinnitas Valbet, lisades ka, et Eesti Energia e-teeninduses või klienditeeninduses tuvastamisega ei saa tarbijate andmeid ja personaalset tarbimisprofiili, nagu nende esindaja väitis. «Et saada inimese personaalsele tarbimisprofiilile ligi, peab klient minema e-Eleringi ja volitama Eesti Energiat tarbimisandmetele ligi pääsema,» täpsustas Valbet.