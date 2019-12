Eestisse ei tohi enam Venemaalt taimesaadusi ega puuvilju tuua

«Piirangute põhjus on see, et Euroopa Liidus on uutest piirkondadest järjest rohkem leitud väga palju ohtlikke taimekahjustajaid, nii haigusi kui ka kahjureid, ja nende leviku takistamiseks on rangemad reeglid ka kehtestatud, et lihtsalt ei tuleks meile uusi kahjustajaid, mida meil täna veel Euroopa Liidus ei ole,» selgitas Ülle Metsman.