Ilutulestiku ja pürotehniliste toodete kasutamise meelespea

Igal aastal saab pürotehniliste toodete kasutamise tagajärjel viga mitmeid inimesi ning enamasti juhtuvad õnnetused aastavahetusel. TTJA sõnul näitab viimase viie aasta statistika, et paljud pürotehniliste toodetega seotud õnnetused juhtuvad peaasjalikult täiskasvanud meestega, kuid viimastel aastatel on kannatada saanud ka lapsed. Seepärast on oluline selgitada lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid ning ka ise käituda vastutustundlikult.