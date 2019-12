Uber kohustab oma juhte end tööajal pildistama

Reaalajas isikutuvastus palub Uberi juhtidel ja kulleritel saata endast pilt (selfie), et kinnitada roolis oleva juhi vastavust rakenduses oleva profiiliga. Sealjuures on võimalik valida, kas edastatud fotot ja kontoomaniku profiilifotot võrdleb tarkvara või asjatundjast inimene.

Uus turvarakendus on mõeldud pettuste ennetamiseks ja kaitseb juhtide ning kullerite kontosid libakasutajate eest. Samuti aitab see sõitjaid ja kullerteenuse kasutajaid, lisades rakendusse lisaturvavõrgu, mis tagab, et autot on juhtimas õige inimene.