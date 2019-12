Neste vastulause Alan Vahtile: biokütustel tuleb vahet teha

Neste Eesti hulgimüügijuht Urmas Kuuse alustas sellest, et nemad müüvad teise põlvkonna biokütuseid, mida kutsutakse HVOks ehk hüdrogeenitud taimeõliks. Suurel kuumusel töödeldes saab õlidest ja jäätmetest parafiinne diislikütus, mis on fossiilse diislikütusega koostiselt ja omadustelt identne, värvitu ja peaaegu lõhnatu.

Samas on HVO puhtab kui fossiilne diislikütus, samuti on seal vähem aromaatseid aineid ja väävliühendeid. Ka HVO külmakindlus on -37 kraadi ja säilivus fossiilse diislikütusega võrreldav, lisas Kuuse.

Neste peab biodiisliks aga esimese põlvkonna biokütust ehk FAMEt (fatty acid methyl ester). Ka selle kütuse tootmiseks kasutatakse biomassi, kuid seda töödeldakse esterdamise teel. Lõpp-produkti jääb alles õli ning just õlisisalduse tõttu ei tohi biodiislit fossiilsesse kütusesse üle 7 protsendi lisada.

Biodiisel ei talu ka palju üle -10 kraadist madalamaid temperatuure ning selle säilivusaeg on suhteliselt lühike. Seetõttu on soovitatav, et biodiislit kasutav sõiduk oleks igapäevases kasutuses – talvel on oluline, et kütus tarbitakse ära 3 kuni 4 nädalaga suveperioodil 3 kuuga.

Nüüd jõuamegi Kuuse sõnavõtu tuumani. Nimelt müüb Neste oma tanklates HVO kütust, kus esimese põlvkonna FAMEt ei sisaldu, ütleb ta. «Vastavate siltidega tankuritel «ei sisalda biodiislit» juhib ettevõte tähelepanu kahe biolisandina kasutatava kütuse erisusele,» selgitas Kuuse.