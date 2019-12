Jõuluaja liigtarbimine: prooviks sel aastal ilma?

Pakkepaber olgu taaskasutatav

Kingituste pakkimine on samuti päris suur kulu, näiteks kui kinkekott maksab 2,5 eurot ning kingitus ise 10 eurot, siis on see juba 25% kingituse maksumusest. Samuti jääb pakkimispaberist alati jääki, mida me ära ei kasuta. Seetõttu võiks kasutada näiteks riidest kotikesi, ajalehti, paberkotte jms. Kui saad kingituse kinkekotis, siis ära lennuta seda prügikasti, vaid kasuta järgmise kingituse pakkimisel.

Jõuluaeg on rahuaeg - puhka ka ise

Tihtipeale on detsembrikuu täidetud erinevate jõulupidudega: kord töökaaslaste keskis, kord sõpradega, ning loomulikult on olengud pere seltsis. Sa ei pea aga kindlasti minema igale poole, kuhu sind kutsutakse, kui töötamisest või ükskõik millest on toss väljas. Täiesti okei on vahel ka ei öelda ning võtta aega iseenda jaoks. Jaluta metsas, loe lemmikraamatut ja joo sooja kakaod või vaata pidžaamas telekat. Kui korraldad ise peo, palu külalistel näiteks üks roog kaasa võtta - nii saavad ka nemad korraldamisel osaleda ning sellest rõõmu tunda. Sina aga ei pea tervet päeva pliidi ees veetma.

Tee jõuludekoratsioonid ise

Käies detsembris jõulupidudel, sõprade ja lähedaste juures, või vaadates akendest sisse, on kõik jõuludekoratsioonidest üle uputatud. Kodu saab kaunistada ka lihtsalt ja maitsekalt, ilma sadu eruosid kulutamata. Taaskasuta vanu jõuluehteid ning otsi näiteks Pinterestist ideid, kuidas ise kaunistusi teha. Omapäraseid ja stiilseid jõuluehteid saab teha käepäraste vahenditega. Jaluta metsas ja võta kaasa mõni lagenud kuusepuu oks ja käbi. Dekoratsioonide valmistamine on tore ja loominguline tegevus, mida perekeskis ette võtta.

Süüa pole vaja kahe eest

Jõuluaja üks sümboleid on lookas laud, kus süüa on alati rohkem kui tarvis ning osa sellest võib lõpetada prügikastis. Planeeri pühadelaud nii, et laual oleks traditsiooniline toit, mis jõulutunde tekitab. Kui see ei ole oluline, siis valige toit, mis kõigile meeldib. Kindlasti peaks meeles pidama ka koguseid, kuna jõuludel ei ole vaja puudusehirmus kokata tervele armeele. Arutage ette, kuidas söögilaua katate – kui teete ühiskokkamist, tehke nimekiri vajaminevatest toiduainetest ning leppige kokku, kes mida toob. Nii ei löö sa eelarvet lõhki ja ilmselt ei pea ka jaanuaris stressama kogunenud liigkilode pärast.