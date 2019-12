Selgus, kuhu tulevad esimesed Burger Kingi restoranid

Tallink omandas Burger Kingi Baltikumi frantsiisiõigused selle aasta septembris ning teatas, et kavatseb Eestis, Lätis ja Leedus avada rohkem kui 50 kuulsa hamburgeriketi restorani. Sel sügisel asutas Tallink restoranide opereerimiseks vastavad tütarettevõtted, Tallink Fast Food, Lätis ja Leedus ning on tegelenud restoranide asukohtade leidmise, töötajate värbamise ning restoraniketi operatsioonide ja protsesside käivitamisega. Restoraniketi maaletoomist Balti riikidesse juhib Tallink Grupi kaldakaubanduse juht Katre Kõvask.

«Esimeste restoranide asukohtade otsimisel seadsime terves Baltikumis endale sihiks leida kohad, kus on paigas tugev infrastruktuur ning kus on igapäevaselt suur külastajate hulk, et olla inimestele kohe võimalikult lähedal. Kaubanduskeskused on selleks ideaalne ja loogiline valik ning Tallinna puhul on populaarseimateks ostukeskusteks kahtlemata Rocca al Mare ja Ülemiste,» ütles Kõvask pressiteate vahendusel.