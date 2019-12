Eesti elanike alkoholitarbimisest aastal 2019: vähem täiskarsklasi, aga ka väiksemad kogused

21. novembril Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt korraldatud konverentsil «Vabadus on vastutus» tõdeti, et kuigi viimase kümne aasta läbilõikes on eestlaste alkoholi tarbimise harjumused paremuse poole pööranud, on tööd veel palju teha, kuna Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul võiks maksimaalne aastas tarbitava 100%-alkoholi kogus elaniku kohta olla 6 liitrit (Eestis on see elaniku kohta 2018. aasta andmetel 8,4 liitrit ja täiskasvanu kohta 10,1 liitrit).

Näiteks avaldas TAI veel, et koguni veerand alaealistest (õpilastest) muretseb oma vanemate alkoholitarvitamise pärast ja peab seda probleemseks. Samuti esinevad depressiooninähud sagedamini just alkoholi liigtarvitajatel. TAI andmetel on Eestis endiselt liiga palju inimesi, kelle nädalane alkoholitarbimine on liialt suur: esinduslikel valimitel põhinevate uuringute põhjal tarvitab 30% meie elanikkonnast alkoholi liigsetes kogustes ning ümardatult 15% tervist otseselt kahjustavates kogustes. Ohtlikes kogustes tarvitavad alkoholi TAI andmetel rohkem mehed - naistega võrredles lausa kaks ja pool korda rohkem.

Täiskarsklasi vähem, mõõdukaid joojaid rohkem

Kojunktuuriinstituudi esindaja Marje Josingu sõnul on viimase aastakümnega muutunud suhtumine alkoholi, aga ka inimeste suhtumine oma tarbimisse. Nii tulebki konjunktuuriinstituudi poolt tehtud küsitlustest välja, et aina enam inimesi hindab end mõistlikeks alkoholitarbijateks, samas kui vähenenud on täiskarsklaste arv. Tarbimise poole pealt eelistatakse lahjat alkoholi kangele. Muideks, ainuke alkoholigrupp, mille tarvitamine kasvas 2018. aastal, oli vein, samas kui viina tarbimine on viimase kümne aasta jooksul pidevalt alla läinud.

Huvitava statistikana toob konjunktuuriinstituut välja, et Soomes müüb kanget alkoholi ametlikult kümme korda vähem kauplusi, kui Eestis. Lätis on kanget alkoholi müüvaid poode aga Eestist veelgi rohkem. Lätist rääkides pärineb Eesti täiskasvanud elaniku poolt keskmiselt aastas joodavast 100 protsendilisest alkoholist ligi kolmandik välismaalt - peamiselt just Lätist.

Konjunktuuriinstituudi uuringute kohaselt hindab suurim grupp inimesi praegust alkoholimüügisüsteemi (kella kümnest kümneni) parimaks võimalikuks, kuigi üle veerandi arvas ka, et alkoholi võiks müüa keskööni. Suur muutus on viie aastaga aga toimunud alkoholipoliitika hinnangutes: viie aasta eest veel vähemuses olnud liberaalse poliitika toetajad on tänaseks päevaks enamusse tõusnud.

Suurusjärgus 5000 inimest hõlmanud küsitluse põhjal ilmnes, et probleemset alkoholitarvitamist esineb rohkem meeste hulgas, v.a. vanuserühmas 16-24. Päris noorte seas (11-15 aastased) on kasvanud aga mitte kunagi alkoholi tarvitanute osakaal mõlema soo esindajate puhul. Rohkem kui 6000 koolinoort hõlmanud küsitluse põhjal pole nii poiste kui ka tüdrukute puhul enam kui 60% kunagi alkoholi tarvitanud.