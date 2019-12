Kindlustused: torm suuremaid kahjustusi ei tekitanud

If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Lauri Nõu sõnul on veel vara kahjude suurust täpselt hinnata, sest kahjuteated alles laekuvad. «Esialgsed kahjuteated näitavad, et seekordsed tormikahjustused on väiksemad kui oktoobri lõpus aset leidnud tormi ajal. Kui möödunud tormiga oli järgmise päeva lõunaks esitatud meile ligikaudu 40 kahjuteadet, siis täna on vastav näitaja kolm korda väiksem,» ütles Nõu BNS-ile.

«Kui võtame taas näiteks oktoobrikuus toimunud tormi, siis järgmise päeva lõunaks oli meile teada antud 30 juhtumist, kus kannatada said hoonete katused, praeguseks on aga sarnastest kahjudest teatatud viiel juhul,» sõnas Nõu. «Kuid veelkord, lõplikke tagajärgi ja kahjude suurust ei saa hetkel veel hinnata, kuna nii mõnedki kahjuteated on veel laekumata.»

Ergo kahjukäsitluse klienditeeninduse osakonna juht Taavi Kööts ütles, et nemad on saanud ligi kümmekond kahjuteadet. «Peamiselt on kahjudeks sõidukitele või aedadele murdunud puud. On ka katuste kahjustusi ja ära lennanud batuute. Kui suureks kahjusummad täpsemalt kujunevad, ei ole veel teada. Kindlasti toovad lähipäevad juurde uusi teateid,» selgitas Kööts.

Salva kindlustuse turundusjuhi Maris Raudoja hinnangul on esimesed teatatud kahjud suhteliselt sarnased oktoobrikuu tormile. «Murdunud puud on kahjustanud erinevaid hooned, rajatisi ja seda hetkel suuresti just Tartu- ja Harjumaal,» ütles ta ning täpsustas, et kahjude suuruse hindamine on alles alanud.