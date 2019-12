Viljandi ihaleb tõukside järele

«Viljandi on innovaatilistele lahendustele alati avatud. Elektritõukerattad muutuvad järjest populaarsemaks ja minu arvates sobiksid need ka Viljandisse väga hästi,» ütles linnapea Madis Timpson. Viljandi linnale renditõukerataste tulek kulusid kaasa ei too.

Bolti tõukerataste suunajuhi Thomas Tammuse sõnul on tore, et Viljandi linn elektritõukerataste vastu suurt huvi üles näitab. «Viljandi on tõukerattaga sõitmiseks väga sobilik linn – vahemaad on elektritõukerattaga läbimiseks sobivad ja liiklus on rahulikum kui pealinna tänavatel. Loodan, et läbirääkimised sujuvad edukalt ning juba kevadel võivad inimesed Bolti tõukerattaid Viljandi tänavatel näha,» ütles Tammus.