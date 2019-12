Jõhker menu: ajakiri Time valis Disco Elysiumi kümnendi parimate arvutimängude hulka

Ilma kindla järjestuseta top 10s figureerib värskelt auhinnagalal The Game Awards 4 suurt auhinda võitnud Disco Elysium selliste suurnimede kõrval nagu näiteks Grand Theft Auto 5, The Elder Scrolls: Skyrim ja League of Legends.

Time kirjutas Disco Elysiumi kohta, et nimistu värskeima mänguna on ta perfektseks lõppakordiks dekaadile, mis sünnitas nii palju suurepäraseid mänge. Elysiumi nimetas ajakiri teoseks, mis on läbi immutatud minevikust, kuid suunaga tulevikku.

«Disco Elysium tundub ja näeb välja nagu mäng aastast 1999. Selles leiduv loojutustamine ja mängumehhaanika on aga igati tulevikulised. See on mäng, mis on puhunud uut elu vanasse rollimängu formaati,» kirjutas Time'i arvustuses Matthew Gault. Kokkuvõtteks lisas ta, et Disco Elysium tõendab, kuidas videomängud omavad erilisi vahendeid unikaalsete lugude jutustamiseks, mida ei paku ei televisioon ega raamatud.

«See on mäng, mis illustreerib, kuidas videomängud on kunst.»