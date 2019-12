Uus seadus võimaldab üürnikelt remonti nõuda

Üürileandjate huve esindavad huvirühmad on viidanud probleemile, et võlaõigusseaduses sätestatud üüriregulatsioon on liialt üürniku poole kaldu ning pärsib seetõttu üürituru arengut.

Huvirühmad on seisukohal, et võimaldades üürisuhetes rohkem paindlikkust, kui hetkel seadus võimaldab, suureneks oluliselt erasektori valmisolek üürisektorisse investeerimiseks ning seeläbi kasvaksid oluliselt üürnike valikuvõimalused sobiva eluaseme leidmisel.

Suurema muudatusena näeb eelnõu ette uue võimalusena, et üürileandja ja üürilevõtja võivad lepingus kokku leppida, et üürnik peab lepingu lõppedes kõrvaldama hariliku kasutamise käigus tekkinud kulumise ja halvenemise, mis tähendab, et üürnik viib asja sisuliselt samaväärsesse seisundisse, nagu see oli siis, kui ta selle üürileandjalt sai.