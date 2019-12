Ettevaatust: libataksod võivad rikkuda jõulud

Tulika Takso juhi Mati Saare sõnul on Tulika Taksoga sarnast kaubamärki kasutatavate taksode arv oluliselt vähenenud - kaubamärki on muudetud või puudub nüüd valget värvi taksode ustel üldse kaubamärk. «Trend on positiivne, aga me ei ole kindlasti veel lõpuni rahul. Jätkuvalt peatuvad ja pargivad kliente ootavad libataksod Tallinna kesklinnas ja laevade saabumise ajal sadama terminalide läheduses,» ütles Saar.

Saare hinnangul võib praegu kohata Tallinna tänavatel veel kuni kümmet Tulika taksot matkivat autot. Kõige suurem risk pettuse ohvriks langeda on Tallinna kesklinnas ja sadama piirkonnas. «Soovitan klientidel jätkuvalt olla valvas, sest libatulikasse istunud kliendi jaoks võib see rahakotile valusalt mõjuda. Ilmselgelt ei kehti libatulikates Tulika hinnakiri ja sõidu lõpus võib klienti tabada ebameeldiv üllatus,» nentis Saar.

Petta saanud kliendid pöörduvad Saare sõnul Tulika poole, sest on eeldanud, et kasutavad Tulika teenust. «Meie kogemus näitab, et just turistidel tekib kõige rohkem probleeme libataksodega. Klientidele tehakse südalinna piires üüratuid, 50-euroseid arveid ning need kaebused jõuavad paraku meieni,» lisas Saar.

Saar ei pea ebamõistlilkult kõrgete hindade libataksoteenust ainult Tulika Takso probleemiks. «Paratamatult kannatab ka Tallinna ja kogu riigi maine. Röövellike hindadega taksode eemale hoidmiseks on võtnud meetmeid kasutusele ja teinud investeeringuid nii Tallinna Sadam kui ka lennujaam, keda samuti olukord häirib,» rääkis Saar. Tallinna Sadam muutis ehituse käigus taksode ligipääsu terminalile nii, et nüüd saavad ainult lepingulised taksod peatuda vahetult peaukse ees. Tallinna Lennujaam muutis juba varasemate ehitustööde käigus taksoteenuse korraldust ning tõkkepuude süsteemiga takistati mittesoovitavate taksode ligipääs vahetult terminali ette.