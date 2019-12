Kas «Tänaku efekt»? Toyota müüginumbrid Eestis aina kasvavad

Toyota oli 2018. aastal menukaim automüüja nii Eestis kui ka terves maailmas ning viimase aastaga on Toyotate müük Eestis tõusnud veel 7-8%, sõnas aastat kokkuvõtvas kommentaaris Toyota brändijuht Margus Nõmmik. Amservi müüginumbrid liiguvad tema sõnul ainult tõusvas joones ning ettevõte panustab jõudsalt oma müügivõrgu hoidmisesse ja arendamisse.

«Ma ei julge väita, et selle taga on ainuüksi Ott Tänaku üliedukas ralliaasta, kuid usun, et need tulemused on paljude tegevuste koosmõju. Toyota tuleb välja järjest uuenenud või täiesti uute mudelitega, samuti on kasvamas inimeste teadlikkus hübriidautodest ning nende populaarsus. Näiteks käesoleval aastal on hübriidide müük kahekordistunud,» selgitas Nõmmik põhjuseid heade müügitulemuste taga.

Ta lisas aga, et ollakse uhked Toyota esindatuse üle WRC-s ning kuna autoga sõitsid «meie oma mehed» aitas see kindlasti kaasa brändi tuntuse kasvule Eestis. «Tänaku meeskonnale rallivõistlustel kaasa elamiseks tekitasime oma sotsiaalmeediasse uue kanali, mille läbi saime rohkem kõnetada autofänne ning jõuda senisest enam noorteni,» kirjeldas Nõmmik tehtud samme. Tema sõnul ongi Toyota üks põhieesmärke nooremale ostjaskonnale muljet avaldada ja sel põhjusel on kõik uued mudelid saanud uudse lähenemise osalisteks. Traditsioonilist disaini üritab ettevõte muuta aina innovaatilisemaks. Seda kinnitab ka Toyota korporatsiooni presidendi Akio Toyoda väljahüütud slogan «No more boring cars» ehk «Lõpp igavatele autodele».

Hyundail kõrged ootused

Järgmisel aastal roolib Ott Tänak WRC sarjas aga hoopis Hyundai masinat, mis on tekitanud ilmselget elevust ettevõtte Balti harus. «Ott Tänaku ja Martin Järveoja siirdumine Hyundaisse on meie jaoks fantastiline uudis ja kindlasti aitab see kaasa Hyundai brändi tuntusele,» sõnas Hyundai Balti haru direktor Erkki Ots, selgitades et tootjad peavad ralli-, rallikrossi- või ringrajatiime üleval ikka reklaami ja brändi tuntuse kasvatamiseks. Ta lisas, et automaailmas teavad ilmselt kõik ookeanitagust hüüdlauset «Win on Sunday, sell on Monday» («Võida pühapäeval, müü esmaspäeval» -toim).

Ots kinnitas ka, et kindlasti soovib Hyundai Ott Tänakut ja Martin Järveoja kaasata brändi tuntuse kasvatamisse, aga kuna nende leping senise tööandjaga alles lõppes, siis on täna veel vara rääkida sellest, kuidas koostööd tegema hakatakse.